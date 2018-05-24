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Ali İhsan Varol'un evliliği tek celsede bitti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

“Kelime Oyunu” adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol ile eşi Ayşe Varol’un evliliği tek celsede bitti.

Ali İhsan Varol'un evliliği tek celsede bitti!

İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatları aracılığıyla başvuran Ali İhsan Varol, eşi Ayşe Varol’a “evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma” davası açtı.

Hürriyet'in haberine göre; eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten ünlü sunucu boşanmalarına karar verilmesini istedi.

“Gizli” görülen duruşmada mahkemenin çiftin çocuğunun velayetini anneye verdiği öğrenildi.

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İstanbul Aile Mahkemesi’nde basına kapalı olarak görülen davada Ali İhsan Varol ile davalı Ayşe Varol çocuklarıyla birlikte katıldı. Yaklaşık yarım saat süren duruşmada mahkeme taraflara boşanma konusunda anlaşıp anlaşmadıklarını sordu. Varol çifti boşanmak istediklerini mahkemede bir kez daha tekrarladı.

Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme çiftin talebi doğrultusunda çocuğun velayetini anneye verdi. Çiftin birbirinden ne kadar tazminat ve nafaka istediği açıklanmadı.

EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Ayşe Varol, 5 ay önce Sarıyer Polis Merkezi’ne başvurarak sunucu eşi Ali İhsan Varol’un kendisine hakaret ettiğini ve yumruk attığını öne sürerek şikayetçi olmuştu. Savcılık, Ali İhsan Varol’a eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 3,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı. Ali İhsan Varol da bunun üzerine twitter hesabından açıklama yaparak, “Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar’ şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

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ali ihsan varol Ali İhsan Varol boşandı

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