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Ali Kırca uzun süre sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem oldu

06.06.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset Meydanı ve çeşitli kanallarda yaptığı ana haber sunuculuğu ile bir dönem ekranlara damgasını vuran haberci Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı. Ali Kırca, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı ziyaret etti.

Ali Kırca uzun süre sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem oldu

Bir dönem seyirciyi ekranlara kilitleyen Türkiye'nin en başarılı sunucularından Ali Kırca, yıllardır ekranlarda yer almıyor. Gözlerden uzak bir yaşam süren 74 yaşındaki Kırca, uzun süre sonra ortaya çıktı.

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ

Ali Kırca'nın gündem olan fotoğrafı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyareti sırasında çekildi. Başkan Karaca, birlikte çekilen fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı.

alikırca

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, Kırca'nın Türkiye'de haber sunuculuğu denildiğinde akla ilk gelen isimler arasında yer aldığını söyledi.

Kırca'ya nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karaca, "Samimi ziyareti ve sohbetiyle bizleri onurlandırdı" diye konuştu.

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ALİ KIRCA KİMDİR?

Ali Kırca, 1948 yılında Akşehir’de doğdu. Deniz Harp Akademisi’ni bitiren Kırca'nın deniz teğmeni olarak başladığı meslek hayatı, bir bildiri nedeniyle sona erdi. Ali Kırca'nın medyaya ilgi duyması ise 17 yaşında başladı. İstanbul Üniversitesi’nde okuyan Kırca, 1974 yılında TRT’de muhabir oldu. Ardından, TRT Haber Dairesi Başkanlığı’nda çalıştı.

Ali Kırca

Ali Kırca, TRT Washington temsilcisi olarak görev yaptı. Ardından İnter Star’a geçti. 1993 yılında ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 6 Şubat 1994’te yayına giren “Siyaset Meydanı” ile geniş kitlelerce tanındı.

Ali Kırcav 4
Ünlü sunucu, 2001’de meydana gelen ekonomik kriz nedeniyle ATV ile yollarını ayırdı ve Star'a geçti. Star'dan sonra NTV ile anlaştı. Ancak Kırca, NTV ile de anlaşamadı ve yeniden ATV’ye dönerek, anchorman olarak göreve başladı.

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Ayrıca, Sabah Gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. ATV satılınca, SHOW TV’ye geçen Kırca, Anadolu Üniversitesi’nde Televizyon Haberciliği dersleri verdi. Ardından, Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu.

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