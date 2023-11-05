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Ali Koç, Erden Timur'a seslendi: "Bak seni Selahattin Baki'ye vereyim, bak ne yapar!"

05.11.2023 17:46 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için flaş sözler kullandı.

Ali Koç, Erden Timur'a seslendi: "Bak seni Selahattin Baki'ye vereyim, bak ne yapar!"

Ali Koç, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için de çarpıcı sözler sarf etti.

"İSTE BELGELERİ KARDEŞİM"

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"İste belgeleri kardeşim, söyledik TFF'ye. Elinde belge yoksa konuşamasın böyle. Yok yok yok! İstemiyor, yapamıyor, korkuyor. Bu arkadaş, elinde olan belgeleri ifade edebilmek için bir programa çıktı. Bahsettiği 2 konu var belge diye. Biri eski MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR görüntüleri yollaması. Bunlar öyle bir organizma ki, organizasyon ki... Bizzat, eğriden, doğrudan, endirekt... Bizzat demeseydik keşke. Bizzat gitmedi ama dolaylı gitti diyorlar. İçiniz rahat olsun. Başkanınıza, yönetiminize dolaylı, direkt, endirekt hiçbir şey gelmedi bize! Mahkemeye gidiyorum. İtibar saldırısı var! Bıktım bu ülkede yalanla dolanla iş yapanlardan..."

"BELKİ ALDATMIŞLAR BUNU, HEMEN İNANMIŞ"

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"Bu adama diyorlar ki 'Çık bir şeyler yayınla, çık belge yayınla' diyorlar. Biri Lale Orta'nın bana yolladığı videolar, saat veriyor, girdi, çıktı diyor, 12 hakem diye bir şeyden bahsediyor. 12 hakem, 12 hakem, 12 hakem diyor. Kim bu 12 hakem? Belki aldatmışlar bunu, hemen inanmış."

"DOĞRUYU SÖYLEMİYOR"

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"Bana çamur atan arkadaş, bir de Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor. Otelde kahvaltı, o, bu diyor. Çamur atıyor. Zehri veriyor. Gülüyor, ediyoruz da bu çok ciddi. Yolladık, tek tek sorduk diyor. Sonra çok şükür akıllı bir adam çıkıyor oradan 'Ne cevap geldi' diyor. Diyor ki 'Gönderildi mi, gönderilmedi mi bilmiyorum' diyor. Hasbelkader geçen gün denk geldik. 'Gönderdin mi' dedim. 'Ee üü' yaptı. Doğruyu söylemiyor. Bu mertebede bir insan 'Aaa uuu' yapıyor. Olmaz! Olmaz! Yahu biz neyle mücadele ediyoruz. Bak seni Selahattin Baki'ye vereyim, bak ne yapar!"

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