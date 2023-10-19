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Ali Koç'tan Erden Timur'a zehir zemberek sözler: Külliyen yalan, iftira!

19.10.2023 10:25 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Lale Orta, Ali Koç'a görüntü verdi" iddiasında bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a oldukça sert yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur önceki gün A Spor'da sert açıklamalarda bulundu. Timur, dönemin MHK Başkanı Lale Orta'nın Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında yaşananları Ali Koç'a gönderdiğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu ve Erden Timur'un açıklamalarına yanıt verdi.

"KÜLLİYEN YALAN, İFTİRA"

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"Lale Orta’nın VAR görüntüsü ya da herhangi bir görüntüyü bizzat tarafıma göndermesi ya da servis etmesi gibi bir olay katiyen gerçekleşmemiştir, külliyen yalandır, iftiradır. Bu şekilde bir görüntü gönderme olayı kesinlikle yaşanmadı. Ama burada asıl konu bu yalanı nasıl bu kadar kolaylıkla dillendirebildikleri. Çünkü ‘kayıt var, olayı biliyoruz’ diyorlar, bu kayıt ya da görüntüler varsa Erden Timur’a kimlerden servis ediliyor. Bu servis edilme olayı varsa, bunu servis edenler bu kurguyu Erden Timur ile planlayanlar mıdır?"

"BU KADAR YALAN AKIL SIR ERDİRMEK GÜÇ"

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"Kendileri de her zaman olduğu gibi bizi şaşırtmayacak şekilde bir yalanın parçası olmuşlardır. Bu kadar büyük yalana da akıl sır erdirmek çok zor, çok güç. Erden Timur’un iddiaları, ispatı zor olmayan hatta incelenmesi, araştırılması ve gerçeklerinin ortaya konması çok kolay söylemlerdir. TFF harekete geçerek ilgilileri görevlendirip araştırma yaptırarak bu iddia ve söylemlere yönelik gerçekleri ortaya koyabilir. Keza bu konuya karşı da duyarsız kalınırsa bu tarz manipülatif söylemlerin önü iyice açılmış olacak. Nitekim geçen sezon bunu gördük. Türk futboluna karşı sorumluluk sahibi bir yaklaşımda olmak bunu gerektirir."

LALE ORTA: TAMAMEN ASILSIZ...

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Lale Orta ise iddialar hakkında, "O odaya her hafta hakem performanslarının değerlendirilmesi için girdim. Görüntü yayıncıdan geliyor, içeride üretilen bir şey yok. Kesinlikle ne sayın Ali Koç'a, ne de diğer kulüp başkan ve yöneticilerine tarafımdan herhangi bir görüntü gönderilmemiştir. Tamamen asılsız bir haberdir" dedi.

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