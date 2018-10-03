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Ali Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.10.2018 08:33 | Son Güncelleme

Cocu ile yolları ayırması beklenen Başkan Ali Koç'un yakın çevresine teknik direktör Aykut Kocaman'la yola devam etmeme yönünde aldığı kararın hata olduğunu söylediği öğrenildi.

Ali Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan itiraf geldi...

Sabah'ta yer alan habere göre; Başkan Ali Koç'un yakın çevresine teknik direktör Aykut Kocaman'la yola devam etmeme yönünde aldığı kararın hata olduğunu söylediği öğrenildi. Cocu ile yolları ayırması beklenen Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın da ismi geçiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç aykut kocaman

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yeter artık yine başladın aykütüğün yandaş medyası :)))bırakın artık şu sinsi aykütüğü fb ye yamamaya çalışmaya...ali koç demişmiş ..siz diyorsunuz..kim gelirse gelsin ama atkütük gelmesin...istemiyoruz ...
Dakka bir gol şimdiden böyle olursa koçum sen fenevi küme düşer ikinci ligde şampiyon olur fenev dördüncü yıldızı takar keh keh
Aman tacını almasın bu sefer. Yine kaybolur falan maazallah.
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