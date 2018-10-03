Ali Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan itiraf geldi...
Sabah'ta yer alan habere göre; Başkan Ali Koç'un yakın çevresine teknik direktör Aykut Kocaman'la yola devam etmeme yönünde aldığı kararın hata olduğunu söylediği öğrenildi. Cocu ile yolları ayırması beklenen Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın da ismi geçiyor.
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