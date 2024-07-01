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Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ünlü isimlerle özel davette! Parti gecesi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.07.2024 15:43
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Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç son dönemde sık sık gündeme geliyor. Gözlerden uzak bir hayat süren Nevbahar Koç dünyaca ünlü isimlerle vakit geçiriyor. Nevbahar Koç son olarak özel davette görüntülendi.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ünlü isimlerle özel davette! Parti gecesi

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç zaman zaman katıldığı davetlerden gelen fotoğraflarda ortaya çıkıyor.

Lüks yaşantısını gözlerden uzak tutan Nevbahar Koç dünyaca ünlü isimlerle sık sık bir araya geliyor.

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Nevbahar Koç son olarak Bodrum'daki özel bir geceye katıldı. Banu Akan, Natalia Vodianova, dünyaca ünlü Mert Alaş ve modellerin yer aldığı özel gecede görüntülenen Nevbahar Koç'un keyfi yerindeydi.

Ekran Alıntısı
Ali Koç'un eşinin gecedeki sade tarzı da sosyal medyada beğeni aldı.

Express


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Ali Koç
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