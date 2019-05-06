Ali Nazik Kebabı

Malzemeler:

2 adet közlenmiş bostan patlıcanı

300 gram kıyma

1 adet küçük soğan (küp küp doğranmış)

2 adet yeşil biber (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

3 dilim pide (küp doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Üzeri için;

Maydanoz

Yapılışı:

Patlıcanları ocakta veya fırında közleyin, kabuklarını güzelce soyarak incecik doğrayın.

Bir tavaya sıvıyağ ekleyin. Sırasıyla soğan, kıyma ve yeşik biberi ekleyerek suyunu çekene kadar kavurun.

Biber salçasını, tuzunu ve karabiberini ekleyip biraz daha kavurarak ocaktan alın.

Közlenmiş patlıcanı süzme yoğurt, sarımsak ve tuzla karıştırın.

Bir tavada tereyağını kızdırın, toz kırmızı biber ekleyerek küp küp doğranmış pideleri biberli yağda iyice kızarana kadar çevirin.

Tabağa önce pideleri, daha sonra yoğurtlu patlıcanı, en üste kıymalı harcı ekleyin.

Üzerini süzme yoğurt, kızdırılmış tereyağı ve ince kıyılmış maydanoz ile süsleyin.

Sıcak servis edin.

Afiyet Olsun



