YEMEK

Ali Nazik Kebabı

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 06.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

Altta çıtır çıtır tereyağlı pideleri, üzerinde enfes yoğurtlu patlıcanı ve kıymalı nefis harcıyla tadı damaklarda kalacak geleneksel lezzetimiz: Ali Nazik Kebabı

Ali Nazik Kebabı

Malzemeler:

2 adet közlenmiş bostan patlıcanı
300 gram kıyma
1 adet küçük soğan (küp küp doğranmış)
2 adet yeşil biber (ince doğranmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
3 dilim pide (küp doğranmış)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Üzeri için;

Maydanoz

Yapılışı:

Patlıcanları ocakta veya fırında közleyin, kabuklarını güzelce soyarak incecik doğrayın.
Bir tavaya sıvıyağ ekleyin. Sırasıyla soğan, kıyma ve yeşik biberi ekleyerek suyunu çekene kadar kavurun.
Biber salçasını, tuzunu ve karabiberini ekleyip biraz daha kavurarak ocaktan alın.
Közlenmiş patlıcanı süzme yoğurt, sarımsak ve tuzla karıştırın.
Bir tavada tereyağını kızdırın, toz kırmızı biber ekleyerek küp küp doğranmış pideleri biberli yağda iyice kızarana kadar çevirin.
Tabağa önce pideleri, daha sonra yoğurtlu patlıcanı, en üste kıymalı harcı ekleyin.
Üzerini süzme yoğurt, kızdırılmış tereyağı ve ince kıyılmış maydanoz ile süsleyin.
Sıcak servis edin.

Afiyet Olsun

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Günün tarifi: Mantı tadında kıymalı krep sarmaGünün tarifi: Mantı tadında kıymalı krep sarma
Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı: GüllaçRamazan ayının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali nazik kıymalı ali nazik ali nazik kebabı et yemekleri patlıcan yemekleri iftar yemekleri ramazan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bebeğiniz İçin Sağlık Deposu: Yoğurt Çorbası

Bebeğiniz İçin Sağlık Deposu: Yoğurt Çorbası

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mantı Tadında Kıymalı Krep Sarma

Günün tarifi: Mantı tadında kıymalı krep sarma

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç

Rafine Şekersiz ve Unsuz Muffin

Rafine Şekersiz ve Unsuz Muffin

Anne Köftesi Tarifi

Tadına doyum olmaz anne köftesi nasıl yapılır?

Ev Yapımı Çikolatalı Fındık Kreması

Ev Yapımı Çikolatalı Fındık Kreması

Siyez Unlu Poğaça

Kilo almak istemeyenlere özel poğaça

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.