Ali Rıza Binboğa kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Rıza Binboğa hakkında merak edilenler!

Ali Rıza Binboğa 2. Sayfa magazin programı canlı yayını sebebiyle 28 Mart 2023 Salı gününün en çok arastırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Ali Rıza Binboğa vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 2. Sayfa konuğu Ali Rıza Binboğa'nın hayatı ve biyografisi...

ALİ RIZA BİNBOĞA KİMDİR?

Ali Rıza Binboğa 26 Şubat 1950 yılında Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Ördekli'de dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Ördekli, Sarız köyünde tamamlayan Bimnboğa, orta eğitimine parasız yatılı olarak Mimar Sinan İlk öğretmen Okulu'nda sürdürdü.

Ali Rıza Binboğa, 3. sınıftan sonra Ankara İlköğretmen Okulu Müzik Semineri’ne devam etti.

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık sınıfını okudu. Yüksek öğrenimini, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde 1973'te Yüksek Elektronik Mühendisi olarak tamamladı.

Ali Rıza Binboğa 1975 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye ön elemelerine "Yarınlar Bizim" şarkısı ile katıldı.

Şarkı, halk oylaması sonucu birincisi olmuş fakat elenmiştir.

2. SAYFA KONUĞU ALİ RIZA BİNBOĞA EVLİ Mİ?

Ali Rıza Binboğa, evli ve 3 çocuk babasıdır.

