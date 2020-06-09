MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ali Sunal: Ah Ayşegül ablam ah!

Ali Sunal: Ah Ayşegül ablam ah!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 14:27 | Son Güncelleme

'En Son Babalar Duyar' dizisi ile hafızalarda yer edinen tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik hayatını kaybetti.

Ali Sunal: Ah Ayşegül ablam ah!

Son olarak İstanbullu Gelin isimli dizide oynayan Ayşegül Atik, 2016 yılında vizyona giren Ali Kundilli 2 isimli filmde de yer almıştı. Devlet Tiyatrosu'nda da görev alan Ayşegül Atik 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçı bir süredir kanser tedavi görüyordu.

Ayşegül Atik'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu...

İşte paylaşılan mesajlar...

ALİ SUNAL:

Ah Ayşegül ablam ah, benim Şükran annem ah! Benim güzel ustam. Mekanın cennet olsun. Mustafan senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı.

IŞIL YÜCESOY

Bir ömür geçirdik birlikte. Güldük ağladık... insan gibi insan,sanatçı gibi sanatçıydı AYŞEGÜL ATİK... Dostumdu... Yaktı, yıktı ve gitti. Geride anılar... anılar...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

“Ama bunu söylemenize gerek yok ki, ben yapınca alışverişi zaten alıyorum satış fişi”... Güle güle Ayşegül Atik.....

SABAHAT AKKİRAZ

Sanat ailemiz bir üyesini daha kaybetti. #ayşegülatik yıllarca sanatı ile bize hep güzellikler kattı. Nur içinde uyusun...

ÇİÇEK DİLLİGİL

Yıl 2007.. Kanal ATV.. Program Gelin-Kaynana.. Müge Turalı yapımcı... İki ustanın arasında ben... Ayşegül Devrim-Ayşegül Atik... Aralarında dilek tutardım ama en çok hayran bakardım. İşe saygılarını, disiplinlerini, kulis adaplarını hafızama kazırdım. Ben konservatuvar mezunu olmakla birlikte hem aileden hem de kendi doğrularımdan sebep hep, bizim tabir ile, alaylı olmayı da seçtim... Usta-çırak ilişkisine çok kıymet verdim... İkisi de ustaydı... Ayşegül Devrim çok sene oldu bizi bırakıp gideli... Bugün de Ayşegül Atik haberi... Üzgünüm... Ve çok şanslıyım aralarında, aynı karede, aynı projede olduğum için... Bu arada bakmayın kulağımı çektiklerine, hani rol icabı... Nurlar içinde yatsınlar...


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parkları kirletenlere tepki! 'Evinizde de salona mı s.çıyosunuz?'Parkları kirletenlere tepki! 'Evinizde de salona mı s.çıyosunuz?'
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Cüneyt Özdemir: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

Cüneyt Özdemir: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'dan olay sözler! 'Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi'

Olay sözler! 'Aycan kendi sonunu getirdi'

Esra Dermancıoğlu: Bu aşk gözünüzün önünde başladı

Esra Dermancıoğlu: Bu aşk gözünüzün önünde başladı

Demet Akalın'dan parkları kirletenlere tepki! 'Evinizde de salona mı s.çıyosunuz?'

Parkları kirletenlere tepki! 'Evinizde de salona mı s.çıyosunuz?'

Cardi B makyajsız haliyle gerçek saçlarının nasıl göründüğünü paylaştı

Onu ilk defa doğal haliyle göreceksiniz

Chris Cuomo eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Ünlü sunucu canlı yayında çıplak yakalandı

Justin Bieber ve Hailey Baldwin 1 milyon dolarlık tur otobüsüyle tatilde!

1 milyon dolarlık tur otobüsünün içi olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.