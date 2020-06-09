Ali Sunal: Ah Ayşegül ablam ah!

Son olarak İstanbullu Gelin isimli dizide oynayan Ayşegül Atik, 2016 yılında vizyona giren Ali Kundilli 2 isimli filmde de yer almıştı. Devlet Tiyatrosu'nda da görev alan Ayşegül Atik 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçı bir süredir kanser tedavi görüyordu.

Ayşegül Atik'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu...

İşte paylaşılan mesajlar...

ALİ SUNAL:

Ah Ayşegül ablam ah, benim Şükran annem ah! Benim güzel ustam. Mekanın cennet olsun. Mustafan senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı.

IŞIL YÜCESOY

Bir ömür geçirdik birlikte. Güldük ağladık... insan gibi insan,sanatçı gibi sanatçıydı AYŞEGÜL ATİK... Dostumdu... Yaktı, yıktı ve gitti. Geride anılar... anılar...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

“Ama bunu söylemenize gerek yok ki, ben yapınca alışverişi zaten alıyorum satış fişi”... Güle güle Ayşegül Atik.....

SABAHAT AKKİRAZ

Sanat ailemiz bir üyesini daha kaybetti. #ayşegülatik yıllarca sanatı ile bize hep güzellikler kattı. Nur içinde uyusun...

ÇİÇEK DİLLİGİL

Yıl 2007.. Kanal ATV.. Program Gelin-Kaynana.. Müge Turalı yapımcı... İki ustanın arasında ben... Ayşegül Devrim-Ayşegül Atik... Aralarında dilek tutardım ama en çok hayran bakardım. İşe saygılarını, disiplinlerini, kulis adaplarını hafızama kazırdım. Ben konservatuvar mezunu olmakla birlikte hem aileden hem de kendi doğrularımdan sebep hep, bizim tabir ile, alaylı olmayı da seçtim... Usta-çırak ilişkisine çok kıymet verdim... İkisi de ustaydı... Ayşegül Devrim çok sene oldu bizi bırakıp gideli... Bugün de Ayşegül Atik haberi... Üzgünüm... Ve çok şanslıyım aralarında, aynı karede, aynı projede olduğum için... Bu arada bakmayın kulağımı çektiklerine, hani rol icabı... Nurlar içinde yatsınlar...



