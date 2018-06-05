Ali Sunal'dan rötarlı balayı!

Eşiyle hafta sonu tatilini değerlendirdiğini söyleyen Ali Sunal, dondurma yedi. ‘Güldür Güldür’ programının sezon finali yapmasıyla tatile girdiğini de belirten Ali Sunal’a sinema filmi sorulduğunda, ”Bende ne projeler var, zamanla ortaya çıkacak" şeklinde yanıtladı.

'O FİLMLER ÖYLE GÜZEL'

Babası Kemal Sunal’ın ‘Tosun Paşa’ filminin Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz’ın tekrardan beyaz perdeye taşımak istedikleri haberlerini bilmediğini söyleyen Ali Sunal, ”O filmler öyle güzel" diye yanıtladı. Ali Sunal’a babasının eski filmlerini tekrardan günümüze uyarlamak isteyip istemediği sorulunda ise, "Belki başka bir uyarlama olabilir" dedi.

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade çifti, mart ayında Beşiktaş'taki Swissotel'de nikah masasına oturdu. Çift şimdi Fenerbahçe'deki 5 milyonluk dairelerinde oturuyor.

