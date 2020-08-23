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Ali Sunal eşinin paylaşımıyla itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 10:44 | Son Güncelleme

Ailesiyle birlikte tatilde olan Ali Sunal, bu süre zarfında yaptığı esprili paylaşımlarla takipçilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sunal son olarak eşinin çektiği bir fotoğrafı paylaştı ve bir itirafta bulundu.

Ali Sunal eşinin paylaşımıyla itiraf etti

Güldür Güldür adlı program ile beğeni toplayan Ali Sunal, yapımın tatile girmesiyle birlikte soluğu tatilde aldı.

Eşi ve kızıyla birlikte tatilde olan ve buradan yaptığı eğlenceli paylaşımlarla beğeni toplayan Ali Sunal, bu defa eşinin çektiği kareye yaptığı yorumla öne çıktı.

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Bir plaj dönüşü tüm eşyaları kendisi toplayan ve ortaya çıkan görüntüsüyle eşinin telefonuna poz veren Ali Sunal, eşi Nazlı Hanım’ın yaptığı ‘Gerçek bir yazlıkçı’ yorumuna kayıtsız kalmadı ve aynı kareyi paylaşarak üzerine “Evet yazlıkçıyım itiraf ediyorum” notunu düştü.

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