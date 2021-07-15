Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade ikinci bebeklerini kucaklarına aldı

Show TV ekranlarının sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, ikinci kez babalık heyecanı yaşadı.

Sunal, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu, "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlı'm. Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet, bildiniz... Nil kızım doğdu. Herkes iyi, selamları var." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kurbanzade ise, "Ne sürprizli bir gün. Hikayemiz çok heyecanlı başladı. Hep böyle mutlulukla devam etsin. Ailemize hoş geldin canım Nil" ifadelerini kullandı.



