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  4. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade ikinci bebeklerini kucaklarına aldı

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade ikinci bebeklerini kucaklarına aldı

15.07.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında evlenen ve 2019'da kızları Narin'i kucaklarına alan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, ikinci bebeklerine kavuştu. "Nil kızım doğdu" diyerek güzel haberi takipçileriyle paylaşan Sunal, eşinin ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu da sözlerine ekledi

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade ikinci bebeklerini kucaklarına aldı

Show TV ekranlarının sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, ikinci kez babalık heyecanı yaşadı.

Sunal, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu, "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlı'm. Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet, bildiniz... Nil kızım doğdu. Herkes iyi, selamları var." sözleriyle duygularını dile getirdi.

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Kurbanzade ise, "Ne sürprizli bir gün. Hikayemiz çok heyecanlı başladı. Hep böyle mutlulukla devam etsin. Ailemize hoş geldin canım Nil" ifadelerini kullandı.

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Ali Sunal
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