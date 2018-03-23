Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evlendi

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade çifti, Beşiktaş'taki Swissotel'de nikah masasına oturdu. Düğüne 'Güldür Güldür' ekibi tam kadro katıldı.

Çift Fenerbahçe'deki 5 milyonluk dairelerinde oturacak.

Geride bıraktığımız ocak ayının son günlerinde aile arasında bir nişan yapan ikili, ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışırken tanışmıştı

Ali Sunal, ilk evliliğini Temmuz 2011'de meslektaşı Gökçe Bahadır ile yapmış sadece 8 ay evli kalmıştı.

NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuyla ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı.