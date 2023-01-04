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Alıcı zıt anlamlısı nedir? Alıcı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kendi içerisinde pek çok farklı şekilde kelime türetir. Kelime türetmenin en sık kullanılan şekli de yapım ekleri kullanarak farklı anlamlarda yeni kelimeler türetmektir. Alıcı kelimesi de bu yolla türetilen bir kelimedir. Almak fiilinden türetilen alıcı kelimesi genellikle müşteri anlamında yani bir şeyi satın almak isteyen kişi anlamında kullanılır. Farklı alanlarda da farklı anlamlarda kullanılan alıcı sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir?

Alıcı zıt anlamlısı nedir? Alıcı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alıcı kelimesinin yapısını incelediğimizde türemiş bir sözcük olduğunu görürüz. Bu nedenle birçok anlam ilişkisine sahip olan kelimelerden birisidir. Almak fiilinden türetilen alıcı kelimesi asıl kelimenin yani al kökünden anlam olarak tamamen uzaklaşmamıştır. Alıcı kelimesi isim görevinde bir kelimedir ve bazı durumlarda sıfat olarak kullanılabilir. Fizik ve sinema alanında da kullanılmasının yanı sıra halk ağzında da farklı bir anlama sahiptir. Alıcının anlamları şu şekildedir:

  • Satın almak isteyen kimse
  • Kendisine bir şey gönderilen kimse
  • (Fizik) Almaç
  • (Sinema, televizyon) Kamera
  • (Halk ağzı) Azrail
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Alıcı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede zıt anlamlılık geniş bir kapsama sahip değildir ve keskin çizgilere sahiptir. Eş anlamlı kelimelerde aynı anlamların yanı sıra benzer anlamlı kelimeler de bazı bağlamlarda eş anlamlı olarak kabul edilebilir. Ancak zıt anlamlı kelimelerde böyle bir durum söz konusu değildir. İki kelimenin zıt anlamlı olabilmesi için tam olarak aynı anlam doğrultusunda birbirlerinin karşıtı olması gerekir.

Alıcı kelimesinin zıt anlamı olarak verici kelimesi kullanılır. Ancak Türk Dil Kurumu alıcının zıt anlamlısı için herhangi bir kelime belirtmemiştir. Alıcı kelimesi "satın almak isteyen" anlamında kullanılırken verici kelimesi de "verme yanlısı olan" anlamında kullanılır. Aralarında tam bir zıtlık olmadığı için alıcı zıt anlamlısı olarak vericinin kullanılması doğru olmayacaktır. Bunun yanı sıra "satıcı" kelimesi de incelendiğinde "alıcıya bir şey satan kişi" anlamında olduğu için alıcıyla zıt anlamlı değildir.

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Alıcının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alıcının zıt anlamlısı olan bir kelime yoktur. Alıcı kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Alıcısı olduğun malın peşinde olmalısın ve mutlaka pazarlık yapmalısın.
  • Ben bu birbirinden farklı ürünlerin yegâne alıcısıyım.
  • Alıcının söylediklerine bakılırsa ürünler oldukça kaliteli.
  • Bu evin başka bir alıcısı yoksa biz talibiz.
  • Alıcısı ile karşılıklı konuştuktan sonra kararında ciddi olduğunu anladım.
  • Bu kadar alıcının içinden hangisinin doğru söylediğini nasıl anlayacağız?
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