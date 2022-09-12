Hiddet eş anlamlısı nedir? Hiddet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe zaman içerisinde pek çok dille etkileşim hâlinde olmuştur. Bu etkileşimler sonucunda yeni kelimeleri haznesine katmıştır. Hiddet kelimesi de dilimize Arapçadan gelen bir kelimedir. Arapçada "öfke, keskin ve öfkeli olma hali" gibi anlamlar taşır. Dilimize de yakın bir anlamla yerleşmiştir. Türkçede "birine karşı duyulan kızgınlık ve öfke" gibi anlamlarda kullanılır. Zaman içerisinde hiddet kelimesiyle aynı anlama gelen başka kelimeler de türemiştir.

Hiddet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Hiddet sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre "bir kimsenin duyduğu öfke ve kızgınlık" duygularını ifade eder. Hiddetin eş anlamlısı olan üç kelime bulunmaktadır. Hiddet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Öfke

Kızgınlık

Gazap

Hiddetin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Hiddetin eş anlamlıları ile kurabileceğimiz örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

Hiç kimse öfkesine yenilip tartışmaya girmesin.

Eğer çok öfkeleneceksen o davete gitmeyelim.

Bu yaptığı karşısında kızgınlık duymamak mümkün değildi.

Anlattıkların bende sadece kızgınlık yarattı.

Ona söyledikleri karşısında gazabına uğramaktan kaçamazdı.



