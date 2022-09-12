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Hiddet eş anlamlısı nedir? Hiddet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiddet kelimesi bir çok kelime gibi dilimize farklı bir dilden gelmiştir. Arapça kökenli olan hiddet kelimesi "keskin, öfkeli olma, keskinlik, öfke" gibi anlamlar taşır. Dilimizde de benzer anlamlar taşıyan hiddet kelimesi, eş anlamlıları olan bir sözcüktür. Peki, hiddet kelimesinin eş anlamı nedir?

Hiddet eş anlamlısı nedir? Hiddet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe zaman içerisinde pek çok dille etkileşim hâlinde olmuştur. Bu etkileşimler sonucunda yeni kelimeleri haznesine katmıştır. Hiddet kelimesi de dilimize Arapçadan gelen bir kelimedir. Arapçada "öfke, keskin ve öfkeli olma hali" gibi anlamlar taşır. Dilimize de yakın bir anlamla yerleşmiştir. Türkçede "birine karşı duyulan kızgınlık ve öfke" gibi anlamlarda kullanılır. Zaman içerisinde hiddet kelimesiyle aynı anlama gelen başka kelimeler de türemiştir.

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Hiddet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Hiddet sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre "bir kimsenin duyduğu öfke ve kızgınlık" duygularını ifade eder. Hiddetin eş anlamlısı olan üç kelime bulunmaktadır. Hiddet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Öfke
  • Kızgınlık
  • Gazap
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Hiddetin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Hiddetin eş anlamlıları ile kurabileceğimiz örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Hiç kimse öfkesine yenilip tartışmaya girmesin.
  • Eğer çok öfkeleneceksen o davete gitmeyelim.
  • Bu yaptığı karşısında kızgınlık duymamak mümkün değildi.
  • Anlattıkların bende sadece kızgınlık yarattı.
  • Ona söyledikleri karşısında gazabına uğramaktan kaçamazdı.
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