Alim zıt anlamlısı nedir? Alim kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde iki farklı alim kelimesi vardır fakat bu iki kelimenin yazımı farklı olduğu için (Alim / Âlim) sesteş değildir. İki kelime de Arapça kökenlidir. Arapçada "ilim sahibi, bilen, bilgin" anlamında kullanılan "ˁālim" kelimesinden alıntıdır. Alim olarak ifade edilen kelime sıfat görevinde kullanılır ve "bilen" anlamına gelir. Âlim olarak ifade edilen kelime ise isim görevindedir ve "bilgin" anlamında kullanılır.

Alim kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede karşıt anlamlılık, aralarında tam bir anlam karşıtlığı olan, aynı görevlerde ve bağlamlarda kullanılan aynı cins kelimelerde görülür. İki sözcükte karşıt anlamlılıktan bahsedebilmek için aralarındaki anlam ilişkisinin tam olarak zıt olması gerekir. Bu noktada kelimelerin olumsuz hâllerinin zıt anlamlısı olarak kullanılması yanlıştır. Karşıt anlamlıların arasındaki anlamsal ilişki olumsuzluk değil karşıtlıktır.

Alim kelimesinin zıt anlamı olarak cahil ve bilgisiz kelimeleri olarak kullanılsa da bu kelimelerin bağlamları farklıdır. Ayrıca Türk Dil Kurumu alimin zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Alim "bilen/bilgin" anlamına gelse de bu "bilginlik" durumu bir bilimsel bir konu için geçerlidir. Bilgisiz ve cahil kelimeleri ise herhangi bir konuda bilgisi olmayan insanlar için kullanılır. Bu nedenle iki kelimenin de anlamsal olarak kapsamları farklıdır ve birbirleriyle zıt anlamlı değildir.

Alimin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alim sözcüğü günümüzde çok sık kullanılan bir kelime değildir. Alim zıt anlamlısı olmadığ için örnek cümleler kuramayız. Alim kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse: