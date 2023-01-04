EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Alim zıt anlamlısı nedir? Alim kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alim zıt anlamlısı nedir? Alim kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede sesteşlik aynı yazılan ve ifade edilen kelimeler için geçerlidir. Dilimizde iki farklı alim kelimesi vardır ancak bu iki kelimeler sesteş değildir. Kelimelerden birisi "alim" olarak ifade edilirken diğeri "âlim" olarak ifade edilir. Söyleyiş ve yazılışları farklı olduğu için bu iki kelime sesteş değildir. İki kelime de Arapça kökenlidir ve birbirlerine benzer bir anlamda kullanılır. Bilgin ve bilen gibi anlamlarda farklı yazıma sahip olan alim kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Alim zıt anlamlısı nedir? Alim kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde iki farklı alim kelimesi vardır fakat bu iki kelimenin yazımı farklı olduğu için (Alim / Âlim) sesteş değildir. İki kelime de Arapça kökenlidir. Arapçada "ilim sahibi, bilen, bilgin" anlamında kullanılan "ˁālim" kelimesinden alıntıdır. Alim olarak ifade edilen kelime sıfat görevinde kullanılır ve "bilen" anlamına gelir. Âlim olarak ifade edilen kelime ise isim görevindedir ve "bilgin" anlamında kullanılır.

Az zıt anlamlısı nedir? Az zıt anlamlısı nedir?

Alim kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede karşıt anlamlılık, aralarında tam bir anlam karşıtlığı olan, aynı görevlerde ve bağlamlarda kullanılan aynı cins kelimelerde görülür. İki sözcükte karşıt anlamlılıktan bahsedebilmek için aralarındaki anlam ilişkisinin tam olarak zıt olması gerekir. Bu noktada kelimelerin olumsuz hâllerinin zıt anlamlısı olarak kullanılması yanlıştır. Karşıt anlamlıların arasındaki anlamsal ilişki olumsuzluk değil karşıtlıktır.

Alim kelimesinin zıt anlamı olarak cahil ve bilgisiz kelimeleri olarak kullanılsa da bu kelimelerin bağlamları farklıdır. Ayrıca Türk Dil Kurumu alimin zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Alim "bilen/bilgin" anlamına gelse de bu "bilginlik" durumu bir bilimsel bir konu için geçerlidir. Bilgisiz ve cahil kelimeleri ise herhangi bir konuda bilgisi olmayan insanlar için kullanılır. Bu nedenle iki kelimenin de anlamsal olarak kapsamları farklıdır ve birbirleriyle zıt anlamlı değildir.

Bağımsızlık zıt anlamlısı nedir? Bağımsızlık zıt anlamlısı nedir?

Alimin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alim sözcüğü günümüzde çok sık kullanılan bir kelime değildir. Alim zıt anlamlısı olmadığ için örnek cümleler kuramayız. Alim kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Alim olmak dünyanın en zor işlerden biri olarak görülür.
  • Âlimler topluma yön veren oldukça önemli kişilerdir.
  • Geçmişten günümüze alimler birçok faaliyeti gerçekleştirmiştir.
  • Âlim insanlar ile konuşmak oldukça zordur.
  • Alim olmasına karşılık bilmiyormuş gibi konuşması işlerimizi çok daha fazla zorluyor.
Ağır zıt anlamlısı nedir? Ağır zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

'Özel okul ücretlerine zam' açıklaması!

'Özel okul ücretlerine zam' açıklaması!

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

Fiyat artışı ne kadar olacak? Yarını işaret etti!

Fiyat artışı ne kadar olacak? Yarını işaret etti!

YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...

YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.