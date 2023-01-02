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Bağımsızlık zıt anlamlısı nedir? Bağımsızlık zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.12.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz zengin bir sözcük haznesine sahiptir. Farklı kültürlerden birçok sözcük zaman içerisinde değişime uğrayarak dilimize girmiştir. Bu sözcüklerin gerçek manası dışında eş anlamlısı veya zıt anlamlı karşılıkları da vardır. Ancak her sözcüğün eş anlamlı yani anlamdaş karşılığı olmadığı gibi zıt yani karşıt anlamı da yoktur. Peki, bağımsızlık sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Bağımsızlık zıt anlamlısı nedir? Bağımsızlık zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bağımsızlık kelimesi günlük konuşmalarda sıkça karşılaşılan kelimelerden biridir. Bu sözcük cümle içerisinde çoğunlukla isim hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin tek bir manası vardır. Bağımsızlık sözcüğünün manası şu şekildedir:

  • (İsim) Bağımsız olma hâli, istiklal

Bağımsızlık sözcüğü Türkçe kökenli olmakla birlikte Yeni Türkçe “bağım” sözcüğünden evrilmiştir. Bağım sözcüğüne “+lm” son eki gelmiş ve ardından “bağımsız” sözcüğü türetilmiştir. Zaman içerisinde son olarak “+lık” eki eklenmiş ve “bağımsızlık” kelimesi ortaya çıkmıştır.

Açık zıt anlamlısı nedir? Açık zıt anlamlısı nedir?

Bağımsızlık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Bağımsızlık sözcüğü tek bir anlama sahip olsa da günlük yaşamda birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Dilimizde her ne kadar birçok sözcük yabancı kökenli olsa da Türkçe kökene sahip kelime sayısı da epey fazladır. Sözcükleri kullanırken öncelikle gerçek manasını bilmemiz gerekir. Bazı durumlarda hep aynı sözcük kullanıldığında tekrara düşeriz. Bu tekrara düşmenin önüne geçmek için sözcüklerin eş anlamlılarından ya da zıt anlamlılarından yararlanırız.

Dilimizde genellikle sıfat ve zarf görevinde kullanılan yanı bir nicelik ve nitelik bildiren kelimelerin zıt anlamlısı bulunur. Bu sebepten dolayı bağımsızlığın zıt anlamlısı olan herhangi bir kelime mevcut değildir. Türkçemizde her kelimenin eş anlamlısı yoktur. Aynı şekilde her sözcüğün zıt anlamlısı da bulunmamaktadır. Bu bağlamda bağımsızlık zıt anlamlısı olan bir sözcük de yoktur. Her ne kadar bağımsızlık sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak “tutsaklık” kelimesi kullanılsa da bu kullanım doğru değildir. Çünkü bağımsızlık ve tutsaklık sözcükleri birbirinin tam olarak karşıtı sayılmaz ve bu nedenle bağımsızlığın zıt anlamlısı olarak tutsaklık kelimesinin kullanımı yanlıştır.

Bağ zıt anlamlısı nedir? Bağ zıt anlamlısı nedir?

Bağımsızlık kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemizin eski dönemlerinde bazı sözcüklere farklı ekler eklenmiş ve yeni sözcükler meydana getirilmiştir. Bağımsızlık sözcüğü de çeşitli ekler alarak dilimizde türetilen kelimelerden biridir. Bağımsızlık kelimesinin zıt anlamı olmadığı için örnek cümle kuramayız. Bağımsızlık sözcüğüyle ilgili bazı örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Ekonomik bağımsızlığımı kaybetmemek için canla başla çalışmaya devam edeceğim.
  • Savaşın sona ermesiyle birlikte bağımsızlık tüm ülkede ilan edildi.
  • Artık bu durumdan sıkıldığını belirtip mutlaka bağımsızlığımı kazanmalıyım dedi.
  • Bayrağımız bizim ilelebet bağımsızlık simgemiz olacaktır.
  • Bağımsızlık mücadelemizde çok fazla insan kaybettik.
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