Alina Boz'un başrol heyecanı

Yıldızı “Paramparça” dizisiyle parlayan Alina Boz, başrol heyecanı yaşıyor. Genç oyuncu, “Elimi Bırakma” adlı yeni dizide Alp Navruz’la başrolü üstlendi. Çekimlerine geçen günlerde başlanan dizide Azra adında genç bir kadını canlandıran Alina Boz, karakterin kendisini çok etkilediğini söyledi:

'ZOR BİR KARAKTER AMA ONU SEVDİM'

“Senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilendim. Azra zor bir karakter ama onu o kadar sevdim ki, kağıt üzerinde okurken bile yeri geldi onun için üzüldüm, yeri geldi sevindim. Oynarken de bana çok şey katacağından eminim. Rolüme kendim hazırlanmaya başlamıştım, bir süre sonra Bahar Kerimoğlu’yla birlikte çalışmaya başladım. Her sahneyi, her detayı ince ince işliyoruz.”

Dizi, tüm sahip olduklarını bir gecede kaybeden Azra ile onunla aynı kaderi paylaşan Cenk’in ilişkisini ekrana taşıyacak.

