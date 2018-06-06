MAGAZİN

Alina Boz yaza hazır!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2018 09:25 | Son Güncelleme

“Paramparça” dizisinde canlandırdığı Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Alina Boz, fazla kilolarından kurtuldu.

Alina Boz yaza hazır!

“Paramparça” dizisinde canlandırdığı Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Alina Boz, fazla kilolarından kurtuldu.

Yaza sıkı hazırlanan genç oyuncu, önceki gün spor hocasıyla çektiği selfie pozunu Instagram hesabında paylaştı.

Boz, o karenin altına “Hocam bir fotoğraf çekilebilir miyiz” notunu düştü.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında Moskova’da doğdu. İlk olarak Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak rol alan Alina Boz, Paramparça dizisinin Hazal'ı olarak parladı.
Soyadından dolayı Murat Boz ile akrabalığı olduğu yazılan Alina Boz, Murat Boz ile 2010 yılında Heygırl dergisinin kapak yüzü oldu.

Star TV'de yayınlanan ve popüler dizilerden biri haline gelen Paramparça'da Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Ebru Özkan gibi isimlerle beraber rol aldı. 2017 yapımı Sevda’nın Bahçesinde Defne karakterine hayat verdi.


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Anahtar Kelimeler:
alina boz Paramparça

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