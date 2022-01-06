Alişan: 2000'lerde sabah başka akşam başka partinin konserine giderdik

Alişan, Süper FM’de yayınlanan Duygu’yla Radyodayız programına konuk oldu. Hem işleriyle ilgili hem özel yaşantısıyla ilgili açıklamalar yapan Alişan torpille sahneye çıkıp çıkmadığına dair de konuştu.

Alişan açıklamasında "Biz 2000'lerde sabah başka partinin konserine akşam farklı bir partinin konserine giderdik. İnsanlar daha geniş bakıyorlardı. Herkesin canı sağ olsun ben sanatçıyım. Bu düşünceyi ben değiştiremem. Ben sesimle para kazandım. AK Parti’ nin konserine en az ben gitmişimdir" dedi.

Her kanalda program yaptığını ifade eden Alişan açıklamasının devamında ise "Müzikte torpil olamaz. Bir şarkı yaparsın eğer o şarkı sevilmez veya bir kulüpte sahneye çıkıp dolduramazsan sahibi seni bir daha çıkarmaz ki. Yani müzikte torpil olmaz" yorumunda bulundu.

Evliliğiyle ilgili de konuşan şarkıcı Buse Varol'a senaryo konusunda karışmadığını söyledi. Alişan "Buse'nin, kendine göre kuralları var. Kıskanmayız birbirimizi... " dedi.



