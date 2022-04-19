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Alişan 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı anları paylaştı

19.04.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buse Varol ile evliliğiyle son dönemde gündeme gelen ve evliliğini toparlayan Alişan paylaşımlarıyla zaman zaman dikkat çekiyor. Alişan son olarak 3 yaşındaki halinin Survivor izlerken masaj yaptırmasını paylaşınca gündem oldu.

Alişan 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı anları paylaştı

Buse Varol ile evli olan Alişan zaman zaman açıklamalarıyla konuşuluyor. Alişan son olarak 2 çocuğu için tuttuğu 2 bakıcı için aylık 60 bin TL ödemesiyle gündem olmuştu. Ekonominin durumunu hatırlatarak "3 çocuk 3 dadı şimdilik düşünmüyoruz" demişti.

Alişan bu açıklamasından sonra şimdi de paylaşımıyla gündeme geldi. Alişan 3 yaşındaki oğlu Burak'ın masaj yaptırırken fotoğrafını yayınladı.

Ekran Alıntısı

Alişan o anları "Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez" notuyla paylaşınca gündem oldu. Alişan gelen yorumlardan sonra hemen 2. Sayfa'ya açıklama yaparak "Fizyoterapist bize geldi. Burak ‘ben de masaj istiyorum’ diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim" dedi.

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Alişan
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