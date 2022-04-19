Alişan 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı anları paylaştı

Buse Varol ile evli olan Alişan zaman zaman açıklamalarıyla konuşuluyor. Alişan son olarak 2 çocuğu için tuttuğu 2 bakıcı için aylık 60 bin TL ödemesiyle gündem olmuştu. Ekonominin durumunu hatırlatarak "3 çocuk 3 dadı şimdilik düşünmüyoruz" demişti.

Alişan bu açıklamasından sonra şimdi de paylaşımıyla gündeme geldi. Alişan 3 yaşındaki oğlu Burak'ın masaj yaptırırken fotoğrafını yayınladı.

Alişan o anları "Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez" notuyla paylaşınca gündem oldu. Alişan gelen yorumlardan sonra hemen 2. Sayfa'ya açıklama yaparak "Fizyoterapist bize geldi. Burak ‘ben de masaj istiyorum’ diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim" dedi.

