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Alişan'a kızının adı sorulunca... 'Plakaya göre isim seçeceğiz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Alişan, yakın dostu Demet Akalın ve Okan Kurt ile birlikte önceki akşam Ulus'ta görüntülendi. İkinci kez baba olmak için gün sayan Alişan kızının adını koymak için bakın nasıl bir yöntem izliyor.

Alişan'a kızının adı sorulunca... 'Plakaya göre isim seçeceğiz'

Alişan ile yakın arkadaşı Demet Akalın, önceki akşam Ulus'taki bir restoranda yemek yedi. Okan Kurt'un da eşlik ettiği yemek, 3 saat sürdü.

İkinci kez baba olmak için gün sayan ve çocuğunun kız olduğunu geçtiğimiz günlerde öğrenen Alişan, şunları söyledi: "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor."

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Geçtiğimiz aylarda trafik kazası yaparak, ölümden dönen Alişan, "Sipariş verdiğimiz arabalar kısmet olursa Eylül'de gelecek" şeklinde konuştu.

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Öte yandan mekan çıkışında muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Akalın, kızı Hira'yı devlet okuluna göndermesi hakkında açıklama yaptı. Popçu, "Zaten söyleyeceğimi söyledim, daha ne diyeyim?" diyerek durumu bir kez daha onayladı. (Habertürk)

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