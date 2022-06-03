Alişan acılı yengesinin paylaşımını görünce dayanamadı

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden eşi Merve Tektaş, yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Tektaş, 14'üncü evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla kutladı. Tarifsiz bir acı yaşayan Tektaş'ın paylaşımına düştüğü not takipçilerini duygulandırdı.

Tektaş, eşiyle evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı. Birlikte çekilen eski bir fotoğraflarını yayınlayan Merve Tektaş, şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıl bugün evliliğimizi son kez kutlayacağımızı bilmiyordum ama benim için bugün 14 yıl oldu ve daha nice yıllarımız olacak. Belki sen çok uzakta olacaksın ama hep bizimle olacaksın. Yine haykırıyorum; beni hiç kırmadığın için ve iyi ki sen olduğun için çok teşekkür ederim benim canım Selçuğum... Sevgiyi, mutluluğu paylaşmak ne kadar güzelmiş ama acıyı yaşamak çok zormuş... Mervoş'un seni her zaman çok seviyor olacak ve benim içimde yanan ateş hiç sönmeyecek. Ama biz elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak ve ben o günü her zaman umutla bekleyeceğim. İyi ki, iyi ki sen... İyi ki seni çok seviyorum...

Alişan ise yengesinin gönderisine, "O seni hep çok sevdi… Ve siz elbet buluşacaksınız bir gün..." yorumunu yaptı.



