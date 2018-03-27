MAGAZİN

Alişan Buse Varol için kesenin ağzını açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

Alişan (41), Haziran 2017’de nişanlandığı Eda Erol’dan Eylül’de ayrılmış, Kasım’da ‘Dostlar Mahallesi’ndeki rol arkadaşı Buse Varol (27) ile aşk yaşamaya başlamıştı

Alişan Buse Varol için kesenin ağzını açtı

Alişan “Bu kez nişan yok, direkt nikah masasına oturacağım” dese de gelenekleri es geçemedi. Önceki akşam sevgilisini ailesinden istedi, sonra da nişan yüzükleri takıldı.

15O BİN TL'LİK TEKTAŞ

Alişan tuzlu kahveyi içince tansiyonunun yükseldiğini söyledi. Düğün 6 mayıs’ta Buse Varol’un tektaşı göz kamaştırdı. İddiaya göre; Alişan paraya kıydı ve yüzüğe tam tamına 150 bin lira ödedi.

'ECE'NİN TAKTIĞI ŞEY HERALDE İNSAN GÖZÜNÜN GÖREMEDİĞİ BİR METAL'

Alişan nişana katılan yakın arkadaşı Ece Erken için de “Ece’nin taktığı şey herhalde insan gözünün göremediği özel bir metal. TÜBİTAK’a, NASA’ya gönderdik, çözemediler” diye espri yaptı.

DÜĞÜN 6 MAYIS'TA

Ece Erken’in yarım altın hediye ettiği söylendi. Alişan ile Buse Varol, 6 Mayıs’ta Swissotel’de evlenecek.

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alişan buse varol

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