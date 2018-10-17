MAGAZİN

Alişan: Çocuğum Vivaldi, Chopin dinliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

Türkücü Alişan ile 5.5 aylık hamile eşi Buse Varol bebeklerinin anne karnında Vivaldi ve Chopin dinlediğini söyledi

Alişan: Çocuğum Vivaldi, Chopin dinliyor

Türkücü Alişan ile 5.5 aylık hamile eşi Buse Varol, birlikte kamera önüne geçerek 700 bin TL kazandıkları reklam tanıtım toplantısındaydı.

İkitelli Masko Mobilya Kentinde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Buse Varol, reklamdaki romantik Alişan'ın aksine gerçekte durumun öyle olmadığını belirterek, "Bir tek mutfak kısmı doğru, yemek yapar. Ancak ağızdaki gül ve kahvaltı kısmı yok" ifadelerini kullandı.

10 Şubat'ta doğum yapacağını söyleyen Varol, bebeğinin müziklere tepki vermeye başladığını söyledi. Bu sıarada araya giren Alişan, "Çocuğum Vivaldi, Chopin dinliyor" dedi.

Ünlü çift, Türk doktorlarına çok güvendikleri için yurt dışında doğum yapmaya sıcak bakmadıklarını da sözlerine ekledi.

PARTNERCinsel ilişki sırasında yataktan düştü sonrası akılalmaz!Cinsel ilişki sırasında yataktan düştü sonrası akılalmaz!
Nurgül Yeşilçay'ın Cannes'da yaşadığı büyük talihsizlikNurgül Yeşilçay'ın Cannes'da yaşadığı büyük talihsizlik
Ünlülerin yeni akımı: Bornozlu paylaşım!Ünlülerin yeni akımı: Bornozlu paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkücü Alişan buse varol Buse Varol hamile

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Emekli olacaklara 'avans' müjdesi

Emekli olacaklara 'avans' müjdesi

Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B gözaltına alındı

Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B gözaltına alındı

Caner Erkin Asena Atalay'a dava açıyor! Şoke eden iddia

Caner Erkin Asena Atalay'a dava açıyor! Şoke eden iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın Okan Kurt'un yüzünü görmüyor!

Demet Akalın Okan Kurt'un yüzünü görmüyor!

Nurgül Yeşilçay'ın Cannes'da yaşadığı büyük talihsizlik

Nurgül Yeşilçay'ın Cannes'da yaşadığı büyük talihsizlik

Ünlülerin yeni akımı: Bornozlu paylaşım!

Ünlülerin yeni akımı: Bornozlu paylaşım!

Ashley Graham'ın son hali olay oldu

Ashley Graham'ın son hali olay oldu

'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve’si Aslıhan Gürbüz ameliyat oldu

'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve’si Aslıhan Gürbüz ameliyat oldu

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.