Türkücü Alişan ile 5.5 aylık hamile eşi Buse Varol, birlikte kamera önüne geçerek 700 bin TL kazandıkları reklam tanıtım toplantısındaydı.

İkitelli Masko Mobilya Kentinde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Buse Varol, reklamdaki romantik Alişan'ın aksine gerçekte durumun öyle olmadığını belirterek, "Bir tek mutfak kısmı doğru, yemek yapar. Ancak ağızdaki gül ve kahvaltı kısmı yok" ifadelerini kullandı.

10 Şubat'ta doğum yapacağını söyleyen Varol, bebeğinin müziklere tepki vermeye başladığını söyledi. Bu sıarada araya giren Alişan, "Çocuğum Vivaldi, Chopin dinliyor" dedi.

Ünlü çift, Türk doktorlarına çok güvendikleri için yurt dışında doğum yapmaya sıcak bakmadıklarını da sözlerine ekledi.

