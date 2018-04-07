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Alişan'dan çok iddialı sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

Sinan Akçıl'ın sunduğu müzik programının bu haftaki konukları Alişan ve Seda Sayan oldu. Nişanlısı Buse Varol'la nikah masasına oturmak için gün sayan Alişan, çok iddialı sözler söyledi.

Alişan'dan çok iddialı sözler!

TRT Müzik'de 'Farklı Sahne' adlı müzik programı yapan Sinan Akçıl'ın bu haftaki konukları Alişan ve Seda Sayan oldu. Nişanlısı Buse Varol'la nikah masasına oturmak için gün sayan Alişan, "İnşallah son 10 yılın en büyük düğününü yapacağız" dedi.

'İNŞALLAH OĞLUM OLURSA SÜNNETİNDE DE ÇIKAR'

Seda Sayan'ın hayatındaki önemini belirten Alişan, "Sene 1996'da ilk kez Seda ablanın programına çıkmıştım. Şimdi düğünümde sahne alacak. İnşallah oğlum olursa sünnetinde de çıkar" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan ise "İnşallah, sen daha bebeksin" şeklinde espri yaptı.

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'VELİAHT ALİŞAN'

Programın sunucusu Sinan Akçıl, "Veliaht sohbetleri konuşuluyor. İbrahim Tatlıses'ten sonra veliaht Alişan'dır" dedi.

'KISMET DUASI YAPMADIM, AİLEM VE İŞİM İÇİN DUA ETTİM'

Ayrıca geçen hafta Umre'ye giden Sinan Akçıl, "Kısmet duası yapmadım. Evlilik duası yapmadım. Ailem için, sağlığımız için ve işimiz için dua ettim. Bestelerimi yaptığım ilhamın kesilmemesi için dua ettim. Kaç yıldır bunun hayalini kuruyordum. Nasip oldu bana da" ifadelerini kullandı.

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