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Alişan’dan kaçamak cevap: Ne olur beni o işlere sokmayın!

24.12.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan, geçtiğimiz gün Etiler’de yeğeniyle birlikte alışveriş yaparken görüntülendi. İki yakın dostu Lerzan Mutlu ile Demet Akalın arasında yaşanan polemikle ilgili sorulara temkinli yaklaşan ünlü şarkıcı, “Ne olur beni o işlere sokmayın” yanıtını verdi.

Alişan’dan kaçamak cevap: Ne olur beni o işlere sokmayın!

Ünlü türkücü Alişan, geçtiğimiz aylarda Covid-19'dan hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın kızıyla birlikte Etiler’de alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Alişan, gazetecilerin ısrarını kırmayıp ayaküstü kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

ALİŞAN, YILBAŞINDA KIBRIS’TA

Yeni yıl gecesi Kıbrıs’ta sahne alacak olan Alişan, yeni programıyla ilgili olarak, "İlk kez tek başına bir program sunuyorum. Zor oluyor ama üstesinden geliyorum çok şükür. Ekranlarda pek fazla müzik programı yok. O yüzden güzel de bir önemi var" dedi.

"BİR ŞEY DEMEK İSTEMİYORUM"

Hürriyet’ten Deniz Boy’un haberine göre; İki dostu Demet Akalın ile Lerzan Mutlu'nun birbirleriyle olan polemiklerinin sorulması üzerine kaçamak cevap veren sanatçı, "Ne olur beni o işlere sokmayın. Bir şey demek istemiyorum" şeklinde konuştu.

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Alişan
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