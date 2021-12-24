Alişan’dan kaçamak cevap: Ne olur beni o işlere sokmayın!

Ünlü türkücü Alişan, geçtiğimiz aylarda Covid-19'dan hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın kızıyla birlikte Etiler’de alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Alişan, gazetecilerin ısrarını kırmayıp ayaküstü kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

ALİŞAN, YILBAŞINDA KIBRIS’TA

Yeni yıl gecesi Kıbrıs’ta sahne alacak olan Alişan, yeni programıyla ilgili olarak, "İlk kez tek başına bir program sunuyorum. Zor oluyor ama üstesinden geliyorum çok şükür. Ekranlarda pek fazla müzik programı yok. O yüzden güzel de bir önemi var" dedi.

"BİR ŞEY DEMEK İSTEMİYORUM"

Hürriyet’ten Deniz Boy’un haberine göre; İki dostu Demet Akalın ile Lerzan Mutlu'nun birbirleriyle olan polemiklerinin sorulması üzerine kaçamak cevap veren sanatçı, "Ne olur beni o işlere sokmayın. Bir şey demek istemiyorum" şeklinde konuştu.



