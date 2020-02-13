Alişan'dan oğluna duygulandıran mesaj!

Alişan ve Buse Varol çiftinin oğlu Burak, 1 yaşına girdi. Alişan, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcı, oğlunun doğum fotoğraflarını paylaşarak altına duygusal bir not ekledi. İşte o not...

"İşte tam geçen sene bugün bu saatte dünyaya geldi oğlum. Bize Allah’ın en büyük hediyesi. Çok bekledim seni ben oğlum. Çok dua ettim 'bir aile kurayım, bir evladım olsun' diye. Allah önce anneni çıkardı karşıma. 'Çocuğunun annesi' dedi. Sonra seni 9 ay boyunca özlemle ve heyecanla bekledik. Ve şimdi sen bir yaşındasın. Seni çok seviyorum babacığım. Allah’ım sana sağlıklı uzun ömürler versin. Allah bize ömür verdiği sürece baban ve annen hep yanında olacak. Allah’ım bu mucizeyi bekleyen, isteyen herkese nasip etsin İnşallah. Herkesin çocuğunu bağışlasın."

Buse Varol da benzer bir paylaşım yapıp altına "Nerden başlasam nasıl anlatsam. Geçen sene tam da bu fotoğrafları paylaştığım saatte 10:19'da aldık seni kucağımıza babanla. O zamana kadar dünyadaki en güzel kokunun seninki olduğunu bilmiyordum, en güzel kalp ritmi seninkiydi, sanki etrafımdaki herkes donmuştu ve sadece senle ben vardık. Koynuma koyuverdiklerinde seni gözyaşlarımı tabii ki tutamadım, ilk kez sevinçten bu kadar çok ağlamıştım. Ve sen susmuştun, önce nefeslerimiz karıştı sonra seni ilk kez ameliyathanede emzirdim. Muazzam bir 'AN'dı ve hayatım sanki öncesinde hiç yok gibiydi. Seninle birlikte ben de doğdum o gün. Annemin 'anne olunca anlarsın' dediği varlığını düşündükçe bile sızlayan bir burnum var artık benim. Sayende bu geçen bir yılda ben de seninle birlikte büyüdüm, daha farklı bir pencerem oldu hayata karşı. En önemli şeyin 'Sen' olduğunu kabul ettim ve kalbime yazdım bunu. Ama bir yandan da 'anne olmak için sadece doğurmak yetmez'i de öğrendim. Emek vermek, tohum gibi tek tek işlemek ne önemliymiş (1 yılda bile anladım). Daha anlatsam neler var ama sığmaz hiçbir deftere. İyi ki doğdun oğlum, iyi ki annen olarak beni seçtin, sen baban ve bana Allah'ın en büyük emaneti ve hediyesisin. İyi ki doğduk. Şimdi büyüme zamanı!" notunu düştü.

