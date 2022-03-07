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Alişan'dan yağ tepkisi! "3 kuruş fazla kazanmak için..."

07.03.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 litrelik yağların markette yok satması ve “Piyasada yağ yok” paniği sosyal medyada gündem oldu. Alişan bu gündeme dair Banker Bilo'dan bir sahneyi paylaşarak stokçulara tepki gösterdi.

“Piyasada yağ yok” söylentisi sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı. İnsanlar yağ bulamayacaklarını düşünüp birbirlerini ezerek ayçiçek yağı almaya çalıştı. Bir marketteki 5 litrelik yağları, birbirlerini ezerek almaya çalışan kişilerin görüntüsü gündem oldu.

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Alişan yağ gündemine dair yazılanları takip edip sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı Banker Bilo filminde yer alan bir sahneyi paylaştı.

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Alişan paylaşımında "Stokçuların durumu tam da bu! Yazık, günah ya 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı? Koca koca şirketler" diyerek tepki gösterdi.

BANKER BİLO'DAKİ O SAHNE!

Maho (Şener Şen), köylüsü Bilo (İlyas Salman) ile ortak ticarethane kuruyor. Yağ satacaklar. Fakat dükkâna gelenler yağ alamıyor. Kimine 'yağ var', kimine 'yağ yok'… En sonunda mali polis ticarethaneyi basıyor. Yağ tenekeleri bodrum kattan çıkıyor. Stokçuluk yaptıkları için emniyetin yolunu tutuyorlar.

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Alişan
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