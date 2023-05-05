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Alişan'dan yıllar sonra gelen Aynalı Tahir itirafı! Meğer 26 bölüm boyunca...

05.05.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Erhan Baytimur ve Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Sergin Akyaz ve Seçil Akyaz'ın kaleme aldığı dram türündeki Aynalı Tahir dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Dizinin başrolü Alişan'dan yıllar sonra gelen itiraf ise herkesi şaşırttı.

Alişan'dan yıllar sonra gelen Aynalı Tahir itirafı! Meğer 26 bölüm boyunca...

1998-2002 arasında beş sezon boyunca ekranlara gelen 'Aynalı Tahir'de başrol oynayan Alişan, yıllar sonra dizi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Ünlü türkücü ve oyuncu Alişan, TRT 1'de sunuculuğunu yaptığı 'Hayata Gülümse' programında, Aynalı Tahir döneminde yaşadıklarını anlattı.

1 Eylül 2003 tarihinde yaşamını yitiren, Prestij Müzik'in sahibi Hilmi Topaloğlu'nun bir gece kendisini aradığını açıklayan Alişan, o günlerde ünlü olmadığı için yapımcının kendisine bir şartı olduğunu söyledi.

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'HİLMİ TOPALOĞLU 13 BÖLÜM DE BENDEN' DEDİ

''Hiç unutmuyorum gece saat 3:30'da rahmetli Hilmi Topaloğlu aradı. 'Bir dizi çekilecek, ben seni kabul ettirdim' dedi. Dizini başrolü olacağım ve o dönem ben hiçbir şeyim. 'Bir şartları var, 13 bölüm para almayacaksın' dedi. 13 bölüm ne ki!

aynalı tahirr

'26 BÖLÜM HİÇ PARA ALMADIM'

Bana 13 gün gibi geliyor ama 4.5-5 ay sürdü. Evet, ünlü oldum. Anlaşma imzaladığımız gün Hilmi Toplaoğlu '13 bölüm de benden' dedi. 26 bölüm bir sezon demek. 26 bölüm hiç para almadım. Sete babamın arabasıyla gidip geliyordum. O kadar meşhur oldum ki şarkılar, konserler öyle bir geldi ki.''


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