Alişan, Demet Akalın'ı affetmedi

Alişan, önceki gün yeğeni Eyşan’la Akmerkez’deydi.

Şarkıcı, yıllardır dargın olduğu Demet Akalın’la arasındaki buzların eridiği yönündeki haberlere ayaküstü yanıt verdi: “Hakaretler vardı, programım bittiğinde atılan tweet’ler vardı. Bunların silinmesi için zeytin dalı değil zeytin arazisi lazım.”

Demet Akalın ile Alişan'ın arasından su sızmazdı. Ama 2012'de dostluk bitti. Büyük bir kavga ettiler.

Alişan, Demet Akalın'a ''Sen şeytansın. Allah ıslah etsin. Sakın bir daha karşıma çıkma'' diye tweet atmıştı.

Demet Akalın da ''Gördüğüm yerde yüzüne tüküreceğim'' karşılığını vermişti.



