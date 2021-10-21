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Alişan ekrana dönüyor! TRT ile anlaştı

21.10.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce kardeşini kaybeden Alişan zor günler yaşıyordu. Konserlerine yeni yeni dönen Alişan TRT ile anlaştı.

Alişan ekrana dönüyor! TRT ile anlaştı

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş (38), koronavirüse yenilmişti. Alişan'ın kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan sekiz gün sonra yaşamını yitirmişti. Kardeşini kaybetmenin acısını yaşayan Alişan bir süredir zor zamanlar geçiriyordu.

Boş zamanlarda mezarlık ziyaretini aksatmayan Alişan konserlerine de yeni yeni dönmeye başladı. Geçtiğimiz sezon Demet Akalın ile ekranda olan Alişan ekrana da dönmek için anlaşma yaptı.

Temizmagazin'in haberine göre Alişan, TRT ekranlarında, hafta içi her sabah İyi Fikir adlı programı sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Alişan
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