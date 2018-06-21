MAGAZİN

Alişan: Evet mahrem! Yuh bana be...

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, Beşiktaş'ta 900 kişinin katıldığı bir düğünle geride bıraktığımız mayıs ayında dünya evine girdi.

Alişan: Evet mahrem! Yuh bana be...

O zamandan bu yana sosyal medya hesaplarından birbirlerine duydukları aşkı gösteren paylaşımlarda bulunan ikili, bazı paylaşımları üzerinden de eleştiri almıştı. Alişan haklarında yapılan tüm bu eleştirel yorumlara inat aşkını gösteren fotoğraflar paylaşmayı sürdürüyor.

“YUH BANA BE!”

Eşinin kendisini yanağından öperken çekilmiş bir fotoğrafı hesabına yükleyen şarkıcı kendisine gelen ‘mahrem’ yorumları sonrasında şu açıklamayı yaptı: “Çok özel ve mahrem bir fotoğraf evet… Karım beni yanağımdan öpüyor ve ben kendi sayfamdan paylaşıyorum yuh bana be!”


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Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol

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