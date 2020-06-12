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Alişan'ın eşi Buse Varol ikinci kez hamile mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 11:16 | Son Güncelleme

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, zafer işareti yaptığı pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçileri Varol'un paylaşımına "İkinci çocuk mu geliyor?" ve "Hamile misin?" şeklinde yorumlar yaptı.

Alişan'ın eşi Buse Varol ikinci kez hamile mi?

Şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturdu. Çiftin bebekleri Burak, geçtiğimiz sene dünyaya geldi.

30 yaşındaki Buse Varol, havuz kenarında çekilen bu karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Varol'un zafer işareti yaptığı bu pozuna takipçileri "İkinci çocuk mu geliyor?" ve "Hamile misin?" şeklinde yorumlar yaptı.

Alişan'ın önceki gün sosyal medya hesabından "Çok şükür" notu ve nazar boncuğu emojisi ile yaptığı bu paylaşım ise hamilelik iddialarını güçlendirdi.

Çift, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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Öte yandan Buse Varol Tektaş, geçtiğimiz aylarda Habertürk TV ekranlarına konuk olmuştu. Oylum Talu'nun sunduğu Burası Hafta sonu programında merak edilenleri anlatan Varol, şu ifadeleri kullanmıştı:

"4 ÇOCUK İSTİYORUM AMA İKNA EDEMİYORUM"

29 yaşında anne oldum ama 23-24 yaşında bile anne olmak isterdim. Anne olduktan sonra hayatım daha da güzelleşti. 4 çocuk istiyorum ama Alişan'ı ikna edemiyorum. En az 2 çocuk sahibi olmak istiyorum, çünkü Burak'ın kardeşi olsun...

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