Alişan'ın eski kayınvalidesi Necla Kaymakçı Erol, ünlü sunucu Esra Erol'ün kız kardeşi Eda Erol'un paylaşımı nedeniyle gündem oldu. Son zamanlarda boşanma haberleri ile gündeme gelen Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol'un paylaşımı olay oldu. Peki Alişan'ın eski kayınvalidesi Necla Kaymakçı Erol kimdir? Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol kimdir? Annesi Necla Erol neden gündem oldu? Eda Erol ve annesi Necla Erol Kaymakçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde..

ALİŞAN'IN ESKİ KAYINVALİDESİ NECLA KAYMAKÇI EROL KİMDİR?

Alişan'ın eski kayınvalidesi Necla Kaymakçı Erol, ünlü sunucu Esra Erol ile oyuncu Eda Erol'un annesidir.

Eda Erol ve Esra Erol yaptıkları paylaşımlarla Necla Erol'un doğum gününü kutladı.

"Söz konusu paylaşımlarda Annesinin bir akşam yemeğinde ve güller arasında çektirdiği fotoğrafını paylaşan Esra Erol, "Benim kalbi ve niyeti saf ve temiz annem. İyi ki doğdun kıymetlim" notunu düşerken, Eda Erol da kendi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Güzel annemin 63. yaşı kutlu olsun.

Hayatımdaki tüm koşulsuz sevgi,rehberlik ve destek için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum ve senin gibi bir örneğe sahip olduğum için sonsuz minnettarım. İyi ki doğdun pamuk kalpli annem."

EDA EROL KİMDİR?

Eda Erol ünlü sunucu Esra Erol’un kız kardeşidir., 1986 yılında doğdu. Televizyonda ilk ekran deneyimini 2 yıl önce 46 Yok olan dizisiyle adını duyduğumuz Eda Erol, Sinoplu anne ve göçmen babanın son kızıdır. Emekli polis memuru olan babasının İstanbul'a geldikten sonra Neşe Erberk ajansa kayıt ettirdiği Eda Erol, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olmuştur. İlk filmi Stajyer Mafya sonrası 46 dizisinde rol aldı.

EDA EROL'UN ANNESİ NECRA EROL NEDEN GÜNDEM OLDU?

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol'un annesi Necla Erol, Instagram'da ilgi çekti. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Necla Erol, güzelliği ile herkesten tam not aldı.

İşte Esra Erol ve Eda Erol'un paylaşımları:



