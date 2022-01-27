Alişan, İzzet Yıldızhan sorusuna bomba bir yanıt verdi

Geçtiğimiz yıl kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle toprağa veren Alişan, bir süre sahne çalışmalarına ara vermişti. Ünlü türkücü, kaporasını alıp iptal ettiği bir işte kendisinin yerine sahne alacak meslektaşının "Konserden önce paramı verin!" tepkisiyle karşılaştığını açıklamıştı. Bu kişinin İzzet Yıldızhan olduğu ortaya çıkmıştı

Alişan, önceki gün Akmerkez’de oğlu Burak ve yeğenleri ile birlikte görüntülendi. Karne tatili sonrası Burak, Eyşan ve Ceylan'a hediye alan şarkıcı, gazetecilerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Milliyet'in haberine göre; Alişan, dostu İzzet Yıldızhan ile arasının açık olduğu yönündeki soruları, “Arkadaşlar artık polemik falan istemiyorum, bıktım bu konulardan gerçekten" diyerek cevaplamak istemedi.

Ünlü türkücü, daha sonra muhabirlerin “İzzet Bey mekanın sizinle anlaştığını bilmediğini söylemişti" sözlerini hatırlatması üzerine, "Külah varsa ona anlatsın" şeklinde konuştu.



