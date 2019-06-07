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Alişan ve Buse Varol Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarete gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2019 10:38 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini ziyarete gelen şarkıcı Alişan ve ailesini kabul ederek bayramlaştı. .

Alişan ve Buse Varol Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarete gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alişan-Buse Varol ve oğulları Burak’ı ağırladı.

Alişan ziyareti sosyal medya hesabından paylaşıp şu sözlerle anlattı:

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”Onca işinin, gücünün arasında bize zaman ayıran sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. O kadar özel ve güzel 1 saat geçirdik ki, özellikle aile konusunda, yavaş yavaş yitirmeye başladığımız örf ve anneannelerimizle ilgili bize verdiğiniz öğütler ve bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alişan'ın oğluyla olan fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Alişan ve Varol’un nikah töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nikah şahitliği yapmıştı.


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Alişan ve Buse Varol cumhurbaşkanı erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan alişan

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