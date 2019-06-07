Alişan ve Buse Varol Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarete gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alişan-Buse Varol ve oğulları Burak’ı ağırladı.

Alişan ziyareti sosyal medya hesabından paylaşıp şu sözlerle anlattı:

”Onca işinin, gücünün arasında bize zaman ayıran sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. O kadar özel ve güzel 1 saat geçirdik ki, özellikle aile konusunda, yavaş yavaş yitirmeye başladığımız örf ve anneannelerimizle ilgili bize verdiğiniz öğütler ve bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alişan'ın oğluyla olan fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Alişan ve Varol’un nikah töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nikah şahitliği yapmıştı.



