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Alişan ve Buse Varol'un karpuz yeme yarışması

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

Alişan ve eşi Buse Varol Tektaş, yaptıkları karpuz yeme yarışmasını sosyal medya hesaplarından paylaştı

Alişan ve Buse Varol'un karpuz yeme yarışması

6 Mayıs'ta dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çifti, eğlendikleri videoları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Evde yaptıkları çoğu şeyi takipçileriyle de paylaşan ünlü çift birbirleriyle çok eğleniyor.

Çift son olarak yaptıkları karpuz yeme yarışmasını paylaştı. Yarışmanın kazananı Alişan oldu.

TAKILARIN DEĞERİ 540 BİN TL

Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta Swiss Otel’de dünya evine girdi. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol

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