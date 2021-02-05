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Alişan: Yarın bizim için yepyeni bir sayfa açılacak

05.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Alişan: Yarın bizim için yepyeni bir sayfa açılacak

İkinci kez baba olmak için gün sayan Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan çiftten Alişan, eşi ile düğün günü çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Heyecanını takipçileriyle paylaşan Alişan, "Ailemize Allah’ın izniyle yarın Eliz katılacak" ifadelerini kullandı.

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44 yaşındaki ünlü şarkıcı, çok sayıda beğeni alan gönderisine şu notu düştü:

"O gece başladı hikayemiz ve Allah bize 1 yıl sonra Burak’ı verdi... Şimdi ailemize Allah’ın izniyle yarın Eliz katılacak... Seni bekliyoruz kızım, annen baban ve bütün ailen hep birlikte seni kucaklamak için sabırsızlanıyoruz. Yarın bizim için yepyeni bir sayfa açılacak...

Beni evlendiğimiz günden beri dünyanın en mutlu kocası yapan aşkıma, kucağıma aldığım gün babalığı bana tattıran oğluma ve ailemize teşekkür ederim... Bu mutluluğu bana ikinci kez yaşatmayı nasip eden Allah'ıma binlerce şükürler olsun... Sizlerden de ricam; bir 'Hayırlı olsun' bir de dua... Gel kızım, bekliyoruz."

Alişan, paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

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