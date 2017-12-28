Alişan'dan şok çıkış: Gerizekalılar!

Mekan sahibi yakın dostu Yusuf Tekin'in misafiri olan Alişan-Buse Varol çifti, gece boyunca eğlendi.

İlişkilerinin çok güzel gittiğini belirten türkücü, 'reklam aşkı' iddialarını dile getirenler için, "Gerizekalılar" dedi.

Cimri olduğunu söylenen Alişan'ın kendisine nasıl davrandığı sorulan genç oyuncunun, "Daha bir şeyini görmedim" sözleri gülüşmelere neden oldu.

Alişan, yeni yıl hediyesi olarak sevgilisine ne aldığı sorusuna, "Manevi değeri yüksek hediyeler aldım" cevabını verdi.

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