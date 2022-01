Alison Brie ve John Cena’nın başrollerini üstleneceği “Freelance” filmin çekimleri başlıyor! Komedi severleri heyecanlandırdı

Taken, Banlieue 13, From Paris with Love, The Gunman gibi aksiyon filmlerine imza atan Pierre Morrel tarafından yönetilecek olan "Freelance" filminin senaryosunu ise Jacob Lentz kaleme aldı. Freelance'ın yapımcılığını Steve Richards, Renee Tab, Christopher Tuffin üstleniyor.

FREELANCE FİLMİNİN KONUSU

"Freelance", uyumsuz bir ikilinin, siyasi çalkantının hüküm sürdüğü bir ülkede ve doğada hayatta kalmak için atlattıkları maceraları anlatacak. Alison Brie, kötüye giden kariyerini kurtarmak için tek yolunun bir diktatörle röportaj yapmak olduğunu anlayan bir gazeteciyi canlandıracak. John Cena ise, Brie'nin oynayacağı bu gazeteciyi, diktatörle röportaj gerçekleştireceği sürede korumak için işe giren eski bir özel kuvvetler askerine hayat verecek. Röportaj esnasında askeri bir darbenin patlak vermesi, bu uyumsuz ikilinin canlarını kurtarmak için ormana kaçmalarına ve burada hayatta kalmaya çalışmalarına neden olacak.