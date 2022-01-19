Yetişkin film yıldızı Kendra Lust, film setlerinin arkasındaki gerçekleri anlattı! “Yönetmene bağlı...”

43 yaşındaki Kendra Lust, sosyal medyada 7.5 milyon takipçisiyle dünyanın en popüler yetişkin film yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Birkaç yıl boyunca cinsel içerikli filmlerde oyunculuk yapan Lust, yakın zamanda spora olan ilgisinin peşinden giderek sağlıklı yaşam tüyolarını paylaştığı bir poscast’i yönetmeye başladı. Kariyerine son verdikten sonra yetişkin film sektörüne dair açıklamalardan uzak duran Lust, setlere ilişkin merak edilenleri paylaştı. 'The Sessions' adlı podcast'inde Renee Pacquette ile konuşan Kendra, yetişkinlere yönelik bir çekimde perdenin altında gerçekten neler olup bittiğine dair bir fikir verdi.

“BU NE ZAMAN BİTECEK?”

Bir dönemin sevilen yetişkin film yıldızı, sektör içerisinde yer alan çoğu oyuncunun profesyonel bir şekilde sadece iş odaklı ilerlediklerini dile getirdi. Ancak setin planlamasının yapımcı ve yönetmene göre değişiklik gösterebileceğini ifade eden Lust, “12 saat boyunca settesiniz. Ben bu sürenin 18 saate kadar uzadığı zamanları biliyorum. ‘Bu ne zaman bitecek?’ diye herkese soruyordum. Günün çok hızlı geçebilir. Set süreleri 4-6 saat arasında da olabilir. Ancak kaliteli ve özenli bir çekimin 4 saatten kısa olmasına imkan olmadığını anladım” dedi.

Lust, kendisine sıklıkla gerçek seksin ne kdar sürdüğünü sorduklarını dile getirdi. Lust, “İnsanların bilmesi gereken şey, gerçek bir seks yaklaşık 30 dakika sürer” diye konuştu.



