Bradley Cooper, son filmin çekimlerinden ilginç bir anı paylaştı! “Sette altı saat boyunca çıplak kaldım”

Sevilen oyuncu Bradley Cooper, vizyon tarihi yaklaşan Nightmare Ally filminin setinde yaşadığı ilginç bir olayı izleyicisiyle paylaştı. 45 yaşındaki oyuncu Toni Collette’in karşısında bir küvet sahnesinin çekimleri sırasında çırılçıplak kaldığını bütün ayrıntılarıyla açıkladı. Cooper, çıplak oynamanın gülünecek bir konu olmadığını ve kendisi için oldukça önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

“DUYGUSAL VE RUHEN ÇIPLAK OLMAK GEREKİYORDU”

Filmin içeriğinde küvet sahnesinin büyük bir önem taşıdığını ifade eden Cooper, “Keşfettiğimiz şey, gerçek bir şekilde yapabilmek için duygusal ve ruhen çıplak olmamız gerektiğiydi” dedi. Yıldız oyuncu, "Gerçekten bir madenci kiti, şapkası ve el feneri takıp birbirinize bakıp sonra sizi o günün sonuna asla götürmeyecek bir rota kazıyor olabileceğinizi bilerek tünele inmeye benziyor. Ertesi gün yukarı çıkıp tekrar aşağı iniyorsunuz" diye konuştu.



