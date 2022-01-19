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Bradley Cooper, son filmin çekimlerinden ilginç bir anı paylaştı! “Sette altı saat boyunca çıplak kaldım”

19.01.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız oyuncu Bradley Cooper, son filminin çekimleri sırasında yaşadığı ilginç bir anısını anlattı. Cooper, son filmi Nightmare Alley'in çekimleri sırasında altı saat boyunca tamamen çıplak kaldığını söyledi. Ünlü oyuncu o günü, “O günü hala hatırlıyorum, mürettebatın önünde altı saat çıplak kaldım ve o gün Toni Collette’in ilk günüydü” sözleriyle anlattı.

Bradley Cooper, son filmin çekimlerinden ilginç bir anı paylaştı! “Sette altı saat boyunca çıplak kaldım”

Sevilen oyuncu Bradley Cooper, vizyon tarihi yaklaşan Nightmare Ally filminin setinde yaşadığı ilginç bir olayı izleyicisiyle paylaştı. 45 yaşındaki oyuncu Toni Collette’in karşısında bir küvet sahnesinin çekimleri sırasında çırılçıplak kaldığını bütün ayrıntılarıyla açıkladı. Cooper, çıplak oynamanın gülünecek bir konu olmadığını ve kendisi için oldukça önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

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“DUYGUSAL VE RUHEN ÇIPLAK OLMAK GEREKİYORDU”

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Filmin içeriğinde küvet sahnesinin büyük bir önem taşıdığını ifade eden Cooper, “Keşfettiğimiz şey, gerçek bir şekilde yapabilmek için duygusal ve ruhen çıplak olmamız gerektiğiydi” dedi. Yıldız oyuncu, "Gerçekten bir madenci kiti, şapkası ve el feneri takıp birbirinize bakıp sonra sizi o günün sonuna asla götürmeyecek bir rota kazıyor olabileceğinizi bilerek tünele inmeye benziyor. Ertesi gün yukarı çıkıp tekrar aşağı iniyorsunuz" diye konuştu.

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Bradley Cooper
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