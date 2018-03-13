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'Allah beni kayınvalideme hediye olarak gönderdi'

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

Kanal D’nin sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yaptığı, ilk bölümü ile büyük beğeni kazanan Gelinim Mutfakta yine çok konuşulacak bir bölümle ekrana geliyor.

'Allah beni kayınvalideme hediye olarak gönderdi'

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday Gelinim Mutfakta dün yayınlanan ilk bölümü ile beğeni kazandı. Programın bugün yayınlanacak olan ikinci bölümünün yemeği ise Beyti Kebap.

Arzu kayınvalidesi hakkında neden “Kayınvalidem yapar, karakterinde var onun” dedi. Ayşegül ve kayınvalidesi arasında neler yaşandı? Arzu ve Hatice arasındaki gerginliğin sebebi ne? Hangi kayınvalide kendi gelinine puan verdi? Gelini Hüsniye Hanım’ı neden yaylım ateşine tuttu?

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