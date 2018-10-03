MAGAZİN

Alma Terziç aşk için Türkiye'yi seçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yaptığı 'Kan ve Aşk' adlı filmde oynayan Boşnak oyuncu Alma Terziç, aşkı için Türkiye'de yaşamayı seçti.

Alma Terziç aşk için Türkiye'yi seçti

Bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali için Antalya’ya gelen Alma Terziç, kariyerine dizi setlerinde devam ediyor. Çekimleri devam eden ‘Savaşçı’ adlı dizide ‘Eva’ karakterini canlandıran Alma Terziç, bir günlüğüne sete gidip festivale geri döndü. Kariyerine Türkiye’de devam eden Teziç, festivalin açılış kortejinde Antalyalıların yoğun ilgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

4 SENE ÖNCE EVLENMİŞTİ

4 yıl önce İstanbul’a gelerek evlendiğini anlatan Alma Terziç, ilk önce eşine, sonra işine aşık olduğunu söyledi. Terziç, aşkın kendisini Türkiye’ye getirerek aile kurdurduğunu anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
alma terzic Türkiye a.ş.k Angelina Jolie

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