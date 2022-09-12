Almak eş anlamlısı nedir? Almak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Almak kelimesi otuzdan fazla durumu açıklamak için kullanılan bir fiildir. En çok kullanılan anlamı bir yerden bir şeyi elle ya da başka bir araçla tutarak bir yerden kaldırmak ya da ayırmaktır. Bununla birlikte kullanıldıkları cümlede "ele geçirmek, fethetmek, birlikte götürmek" anlamlarını da karşılar. Bu anlamları verebilecek eş anlamlısı olan kelimeleri vardır. Almak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümle içerisinde farklı ifadeleri anlatırlar.

Almak kelimesinin eş anlamı

Almak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük bir tane değildir. Farklı cümle ve ifadelerde almak kelimesinin yerine kullanılabilen eş anlamlılar mevcuttur. Ancak tüm eş anlamlıların anlamı birbirinden farklıdır yani ifade ettikleri durumlar farklıdır. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Almak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Çekmek

Koparmak

Yolmak

Kaplamak

Sarmak

Yutmak

Bağışlamak

Buyurmak

Çalmak

Fethetmek

Girmek

Görmek

Kaldırmak

Temizlemek

Almanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetti.

Süpürge o kadar kuvvetliydi ki yerdeki bütün tozları çekti.

Pis adam benden çocuklarımı koparıp gitmişti.

Ara sokaktaki çocuklar yaşlı amcanın tüm parasını yolmuşlardı.

Ayşe bana yardım ediver de şu yorganları bir kaplayalım.

Eğitimdeki çöküş bir hastalık gibi tüm ülkeyi sarmıştı.

Askerler, Ankara'nın yutulmasına mâni olmaya çalışıyorlardı.

Yaptığın bu hata yüzünden seni görevinden bağışlıyorum, eşyalarını toplayıp buradan gidebilirsin.

Tam sandalyeye oturmuştu ki garson bir anda gelip "Buyrunuz kahvenizi." diye masaya bir bardak kahve koyup gitti.

Ahırdaki atları çalıp bize satan kalleşleri bu gece yakalayabildik.

Askerlerimiz bu gece İzmir'e girdiler.

Matematik dersinde kötü olduğu için bir kadından ders görmeye başlamış.

Şu örtüyü masanın üstünden kaldırın da masayı silelim.

Mağazadaki tüm tişörtleri kaldırmıştı.

Kumar onun hayatında öyle bir yer etmişti ki artık kumarda oyuncuların bütün parasını temizlemişti.



