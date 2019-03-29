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Alman metal grubu Rammstein'in tepki çeken 'toplama kampı' klibi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

Yeni albümleri için bir tanıtım videosu hazırlayan Alman endüstriyel metal grubu Rammstein'ın toplama kampı görüntülerine benzer sahneleri klibinde kullanması, hem siyasetçilerin hem de Yahudi cemaatlerinin tepkisini çekti. Grup için 'çizgiyi aştığı' eleştirisi yapıldı.

Dünyaca ünlü Alman endüstriyel metal grubu Rammstein'in yeni singleları 'Deutschland'ın tanıtımı için hazırladığı kısa videoda toplama kampı görüntülerine benzer sahnelerin yer alması ülkeyi karıştırdı.

Aykırı şarkıları, videoları ve konserleriyle bilinen grubun 35 saniyelik videosunda, solist Till Lindemann ve diğer üyeler çizgili hapishane üniformaları içinde, boyunlarında idam ilmeğiyle görülüyor.

Her ne kadar Holokost'a doğrudan bir gönderme yapılmasa da, videoda gitarist Paul Landers'ın göğsünde o dönemde Yahudilere zorla taktırılan yıldızın olmasına dikkat çekti.

'ÇİZGİYİ AŞTILAR'

Birçok tarihçi gruba tepki gösterirken, ülkedeki Yahudi cemaatleri de videoyu kınadı.

Yahudi Merkez Konseyi'nin eski başkanı Charlotte Knobloch, "Bu video ile grup çizgiyi aştı. Holokostun araç olarak kullanılması ve önemsizleştirilmesi sorumsuzluk" dedi.

Alman Federal Hükümeti'nin Anti-Semitizm Komisyoneri Felix Klein ise, "Bu sanatsal özgürlüğün çirkin bir istismarı" ifadelerini kullandı.
Tepkilere dair gruptan henüz bir açıklama yapılmadı.

ALBÜMÜ YASAKLANMIŞTI

Sadomazoşizme, cinsel şiddete, enseste, nekrofiliye gönderme yapan sözleriyle Rammstein bazı kesimler tarafından uzun süredir topa tutuluyor. Grubun 2009 yılında çıkardığı ‘Liebe ist Fuer Alle Da' (Love is For All) albümü, ‘küçüklere kötü örnek olduğu' gerekçesiyle Almanya'da yasaklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rammstein toplama kampı

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