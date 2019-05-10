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Alman polisinden Kenan'a 'Süper Kahramanlık' sertifikası

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2019 10:39 | Son Güncelleme

Almanya'nın Nürnberg şehrinde, yanan araçtan 2 yaşındaki kardeşini gözünü kırpmadan kurtaran 10 yaşındaki Kenan'a Alman polisi 'Süper Kahraman' sertifikası verdi

Alman polisinden Kenan'a 'Süper Kahramanlık' sertifikası

Nürnberg polisi, kız kardeşini yanan araçtan kurtaran Kenan Büyükhan’ın 10’uncu yaş günü kutlayarak ona "Süper Kahramanlık Sertifikası" ve çeşitli hediyeler verdi.

Alman medyasının Kenan’ı "kahraman" ilan ettiği olay geçtiğimiz Mart ayında Nurnberg’de yaşanmıştı. Anne Tuğba Büyükhan (31),3 çocuğunu da yanına alarak evden çıktıktan sonra 6 yaşındaki Azra’yı yuvaya bıraktığı sırada oğlu Kenan Büyükhan ve 2 yaşındaki kızı Hira Nur araçta kalmıştı. Bu sırada araçta yangın çıkmış; ön koltukta oturan Kenan, hemen araçtan inerek arka koltukta oturmakta olan kız kardeşi Hira Nur’un kemerini çözüp, onu kucağına alarak araçtan çıkarmıştı. Kendi canını hiçe sayarak, kız kardeşini kurtarmak için seferber olan Kenan’ı Alman basını "kahraman" ilan etmişti.

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ALMAN POLİSİ’NDEN KENAN’A EVİNDE SÜRPRİZ

Nürnberg Polis Teşkilatı’ndan bir grup polis, 10 yaşına basan Kenan Büyükhan’ı evlerinde ziyaret ederek, ona "Süper Kahramanlık Sertifikası" ve çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra ise polis, doğum günü sürprizi kapsamında Kenan’ı, babası Celil Büyükhan ile birlikte araçla bir gezintiye çıkardı. Polis yetkilileri Kenan’ın bunu hak ettiğini belirterek, Tuna Nehri’nde devriye gezen polis botunda kaptanlık yapmasına da izin verdi. Güzel bir gün geçirdiğini söyleyen Kenan, “10’uncu yaş günümde unutamayacağım anlar yaşadım” dedi.

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BAVYERA HÜKÜMETİ ONUR MADALYASI VERECEK

Öte yandan, Bavyera Hükümeti, Kenan Büyükhan’a 29 Mayıs tarihinde Münih’te onur madalyası verecek. Başbakan Markus Söder’in hazır bulunacağı tören saat 1100’de başlayacak.

Kenan’a ilk ödül 23 Nisan kutlamaları sırasında Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından verilmiş ve iş insanı Ayhan Yeşil de Kenan’a bir cep telefonu hediye etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
almanya polis nürnberg kenan, sertifika kahraman

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