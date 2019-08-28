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Almeda Abazi annesini paylaştı yorum yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlenen ve doğum yapan Almeda Abazi'nin yaptığı son paylaşım gündeme geldi. Abazi'nin annesini görenler şaşırdı.

Almeda Abazi annesini paylaştı yorum yağdı

Almeda Abazi'nin annesini görenler gözlerine inanamadı. Almeda Abazi, annesinin ve oğlunun olduğu fotoğrafı "Efe'cik ve anneannesi" notu ile paylaştı. Fotoğraf sosyal medyanın gündemine düştü.

Genç ve güzel görüntüsüyle dikkat çeken Almeda Abazi'nin annesi şaşkınlık yarattı. Almeda güzelliğini ve yüz hatlarını annesi Albana Abazi'den almış.

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Almana Abazi genç görünümü ile kızının annesi gibi değil de adeta ablası gibi görünüyor.

Almeda Abazi'nin annesini görenler "abla-kardeş" gibi yorumunda bulundu. Abazi'nin daha önce de kız kardeşiyle benzerliği konuşulmuştu.

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