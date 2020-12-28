Almeda Abazi: Çocuklarıma yetememekten korkuyorum

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi ikinci çocuğuna hamile.

Efehan adında bir oğlu olan çift, şimdilerde kız bebek bekliyor.

28 yaşındaki Almeda Abazi sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Almeda Abazi bir takipçisinin "İki bebek arasında kalmaktan, yetememekten korkmuyor musun?" sorusuna "Ah hem de nasıl! Sanırım bunu bütün anneler yaşıyormuş. Hatta bu yüzden Efe’yi şımartmaya başladım, istemeden. Suçluluk duygusu mu diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum" yanıtını verdi.



